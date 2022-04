Dante a scuola: sopralluogo tinteggiature a Ceriano

x x

CERIANO LAGHETTO – “Sopralluogo alla scuola primaria per controllare i lavori di verniciatura di tutte le aule! Come da programma, sono state realizzate durante le vacanze pasquali dopo che a Natale si erano eseguite quelle della scuola secondaria. Colgo l’occasione per augurare un buon rientro a scuola a tutti gli alunni, docenti e personale ausiliario” Così il vicesindaco ed assessore comunale all’Istruzione d Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

Gli interventi di tinteggura nei plessi scolastici sono stasti dunque realizzati secondo le tempistiche previste; ed il risultato è apparso decisamente soddisfacente, anche sotto il profilo estetico oltre che pratico.

(foto: Dante Cattaneo alla scuola primaria, con una responsabile scolastica)

20042022