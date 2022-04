x x

SARONNO – Chi ha sbagliato? Quali sono le responsabilità amministrative e politico del grande “fiasco” della ricostruzione della scuola elementare Rodari di via Toti? A dicembre l’annuncio da parte del Comune di avere “perso” i 4 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione per il progetto della nuova scuola, l’ente locale non era stato capace di rispettare le tempistiche previste, con la realizzazione del progetto esecutivo e l’assegnazione dei lavori, all’interno del bando. E così tutti questi soldi si volatilizzati,

Il mese scorso il consiglio comunale ha nominato, con voto pressoche unanime (unico astenuto il presidente del consiglio Pierluigi Gilli) l’istituzione di una commissione consigliare d’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto. Si riunirà domani, giovedì, in Municipio e dunque entrerà nel vivo il lavoro investigativo, il presidente della commissione Raffaele Fagioli della Lega e gli altri consiglieri nominati in tale organismo ascolteranno molte persone “informate dei fatti” per giungere quindi alle proprie conclusioni, per capire cosa è andato storto e se qualcuno abbiamo delle responsabilità.

20042022