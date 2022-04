x x

SARONNO – Questa sera, alle 21, all’auditorium Aldo Moro torna l’università delle Migrazioni a Saronno, in tutto rispetto delle normative anticontagio vigenti.

L’edizione 2022 dell’università delle Migrazioni avrà un relatore d’eccezione: Davide Demichelis, autore e conduttore del programma Tv “Radici” di Rai 3.

Demichelis ci porterà alcuni video dal lui realizzati dai paesi in guerra, partendo dall’Ucraina per poi arrivare in Bosnia, Gambia ed El Salvador, secondo una narrazione per cui ci sono state e ci sono guerre e migrazioni ovunque, con i conseguenti drammi e movimenti umani.

La serata potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’evento.

20042022