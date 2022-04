x x

CARONNO PERTUSELLA – Caronno Pertusella festeggia il settantasette simo anniversario della Festa della Liberazione: il prossimo lunedì 25 aprile il ritrovo alle 8 alla baita degli Alpini in via Pola 63, per iniziare l’itinerario per ricordare i caduti.

Ecco il programma.

Alle 8: ritrovo presso la Baita degli Alpini in Via Pola, 162 (Alzabandiera). Il sindaco, accompagnato da alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, dalle rappresentanze delle Associazioni gruppo alpini, dell’Anpi, dell’Avis, dell’Amnil, della Croce Azzurra, del Gruppo volontari protezione civile, Carabinieri, And Carabinieri in congedo, Auser, due Vigili in alta uniforme, seguirà il seguente itinerario: Bariola “Monumento ai Caduti”- Cimitero di Caronno, viale Giornate 702 “Franco Manzoni”, viale 5 Giornate 92 “Carlo Cattaneo”, piazza San Rocco “Carlo Borroni”, Parco Salvo D’Acquisto, piazza Sandro Pertini, via Ludovico Ariosto “Fedele Cova”, Cimitero di Pertusella, Parco della Resistenza, dove saranno deposti dei fiori alle lapidi in ricordo dei caduti.

ore 9.30 Santa Messa presso la Chiesa S. Alessandro.

ore 10.15 Ritrovo presso la rsa Casa Cova di via Trieste, esecuzione brano musicale dell’Accademia e Corpo Musicale “Concordia Santa Cecilia”. Corteo: via Trieste, piazza Vittorio Veneto, posa corona al monumento dei Caduti di Pertusella. Intervento del Presidente dell’Anpi. Massimiliano Caselli.

Esecuzione brano musicale, dell’Accademia e Corpo Musicale “Concordia Santa Cecilia”, prosecuzione Corteo via Quattro Novembre, via Damiano Chiesa, viale Italia, piazza Aldo Moro Posa corona al monumento ai Caduti di Caronno.

Lettura di alcuni brani, pensieri e riflessioni sul 25 Aprile da partedi alcuni studenti della scuola A.De Gasperi. Intervento del Sindaco, esecuzione brano musicale dell’Accademia e Corpo Musicale “Concordia Santa Cecilia”.

Eventi culturali concomitanti

Domenica 24 aprile alle 9.30 si terrà la

quarta edizione della manifestazione podistica ludico-motoria denominata “Quatar pass tra la Lura e Caronn” organizzata dal Gruppo Alpini di Caronno Pertusella Bariola in collaborazione con altre associazioni. Il ricavato sarà devoluto a sostegno di progetti sul territorio.



Martedì 26 aprile alle 21 nella Biblioteca Civica “Giuditta Pellegrini” di Via Capo Sile, 77 ci sarà la presentazione del libro “Partigiane”, saranno presenti Stefano Catone e Serena D’Angelo due dei coautori del libro. La serata sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Caronno Pertusella.