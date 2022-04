x x

CARONNO PERTUSELLA – Partitone questo pomeriggio allo stadio di corso della Vittoria di Caronno Pertusella dove i locali della Caronnese affrontano la Virtus Ciserano Bergamo, per i quarti di finale nazionali di Coppa Italia. Arbitro Andrea Zoppi di Firenze, assistenti Umberto Galasso di Torino e Lorenzo Gatto di Collegno.

Ieri l’allenatore del Caronno, Manuel Scalise, ha reso noti i convocati per il match. Oggi si gioca dalle 15: è una partita unica e quindi chi vince (eventualmente dopo i rigori). Già definito il percorso per la vincente, che affronta (in data ancora da definire) in Toscana il Follonica che ha già disputato i quarti lo scorso 20 marzo ed in casa ha battuto 2-0 l’Athletic Carpi 2021.

Sempre oggi e sempre alle 15 per i quarti si gioca anche Torres-Scandicci; mentre domenica 1 maggio andrà in scena Audace Cerignola-Cittanova.

Già fissata la data della finalissima, che sarà disputata domenica 22 maggio in campo neutro.

20042022