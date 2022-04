x x

SARONNO – Ciclista investito oggi a Saronno: è successo in via Legnanino alle 15.40, sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale saronnese ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Ad avere bisogno di cure mediche una ragazza di vent’anni, che non è comunque apparsa in gravi condizioni ed è stata trasportata all’ospedale cittadino di piazza Borella per essere medicata. La vigilanza urbana ha compiuto i rilievi del sinistro ed avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

In precedenza alle 14 in piazza Cadorna, alla stazione ferroviaria di “Saronno centro”, un viaggiatore è caduto accidentalmente dalle scale della stazione: è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa e non è apparso in condizioni critiche.

