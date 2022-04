Ex Cantoni, sopralluogo dell’assessore Merlotti che svela cosa è rimasto in piedi

SARONNO – Prima del fine settimana sopralluogo dell’assessore alla Rigenerazione urbana Alessandro Merlotti nell’ex Cantoni l’area dismessa alla porte della Cassina Ferrara ormai diventata una zona di cantiere dopo le prime demolizioni. Un sopralluogo che Merlotti ha documentato sulla propria pagina Facebook istituzionale con diverse zone che raccontano come sia completamente cambiata l’area e soprattutto quali capannoni siano stati già demoliti e quali siano ancora in piedi.

Il delegato alla Rigenerazione urbana affronta anche il tema delle incursioni da parte di ragazzi e curiosi che si sono registrate nelle ultime settimane. Diverse le segnalazioni dei residenti su questo fronte arrivate anche al comando di polizia locale ma anche alla proprietà sollecitata, anche dallo stesso esponente, della Giunta, a porre rimedio “sigillando” gli accessi con più cura per evitare il facile ingresso di curiosi.

Nella zona oltre alla bonifica delle acque, in corso ormai da diversi anni, prenderà vita il progetto per la creazione di un nuovo “quartiere” cittadino. Arriveranno uno spazio commerciale, case d’edilizia convenzianata, spazi residenziali, per uffici, ed attività commerciali oltre ad un parco pubblico.

(foto dalla pagina Facebook assessore rigenerazione urbana Saronno)

