SARONNO – Non si è limitato a segnalare il problema su Facebook ieri sera l’ex assessore all’Urbanistica Alessandro Merlotti ha ripulito asfalto e muro dove, dall’accoltellamento di venerdì mattina, era rimasta una pozza di sangue.

La vicenda è nota: alle 4 di venerdì mattina una lite tra l’attuale fidanzato e l’ex di una saronnese. Ad avere la peggio quest’ultimo che è stato raggiunto da un fendente alla gamba. Sul posto ambulanza, automedica e carabinieri. Le sirene hanno svegliato i saronnesi che la mattina dopo andando al lavoro hanno trovato pozze di sangue in vicolo Santa Marta angolo corso Italia nel cuore della città.

Ieri dopo 36 ore la segnalazione dell’ex assessore all’Urbanistica Alessandro Merlotti per il fatto che il sangue non era stato pulito con l’intenzione di pulire se non fosse stato realizzato a breve un intervento a breve.

Sabato sera Merlotti ha tenuto fede a quello che aveva anticipato. “Fatto, in tre minuti, con acqua calda, detersivo e “oli da gumbat” racconta su Facebook con una foto dell’intervento.

