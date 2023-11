SARONNO – “Parco dell’ex Seminario di Saronno, documentarsi per dare un giudizio”. Inizia così la nota dell’ex assessore Alessandro Merlotti in merito all’intervento che mira a trasformare l’area verde accanto al Santuario in uno spazio attrezzato con palco per eventi da 2 mila persone. Una novità che, unita all’abbattimento di una oltre una trentina di piante, ha provocato molte forti prese di posizione ed anche una petizione online.

“Gli allegati al progetto esecutivo sono liberamente consultabili sul sito del Comune (Albo Pretorio, Determina n. 529 del 29 maggio 2023) nella tavola degli estratti cartografici c’è anche quello relativo al vincolo d’ambito del Santuario (dovrebbe trattarsi del decreto di vincolo n. 79 del 1951). Così, a occhio e croce, sembra che le edificazioni (muretti in cls armato di contenimento delle gradonate verdi) siano al di fuori della fascia vincolata (sicuramente i progettisti avranno valutato il vincolo esistente). Vedo che c’è attenzione (per fortuna) alla massimizzazione delle superfici drenanti (conosco la fama del progettista paesaggistico e agronomo, e mi fido) per quanto riguarda la compensazione degli abbattimenti delle alberature forse si poteva fare di più circa il posizionamento di una infrastruttura del genere in quella posizione, ritengo di non essere all’altezza per esprimere un giudizio “intelligente”

04112023