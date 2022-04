x x

LAZZATE – “In questi giorni abbiamo avuto il piacere di accogliere nella squadra U17 di Carlo Cesana il classe 2005 Nazar Skyba, proveniente dall’Ucraina e fuggito recentemente dalla guerra“. Ad annunciarlo sono i responsabili dell’Ardor Lazzate, società calcistica la cui formazione maggiore milita nell’Eccellenza lombarda.

Nazar è un centrocampista che, in patria, militava nell’Arsenal Kiev, dove ha giocato fino allo scoppiare della guerra. “Per lui, la società si sta adoperando al fine di provvedere al tesseramento secondo quanto previsto dalla Figc. La speranza è quella di garantire a Nazar serenità e svago in un momento particolarmente complicato per lui e per tutto il popolo ucraino” rimarcano dall’Ardor.

(foto: il giovane Nazar Skyba, cenntrocampiata dell’Arsenal di Kiev in Ucraina, con la maglia della sua squadra ucraina e con i nuovi compagni dell’Ardor)

