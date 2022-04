x x

SARONNO – L’annuncio era arrivato dal comandante della polizia locale Claudio Borsani durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo ufficiale della polizia locale ed oggi il servizi riparte definitivamente. Questo pomeriggio sono iniziati i controlli delle aree verdi, e di altre aree soprattutto

Per tutta la bella stagione ogni volta che il meteo lo permetterà i monitoraggi nelle aree verdi saranno eseguiti in bicicletta. Una modalità che permetterà agli agenti di spostarsi più agevolmente e in modo ecologico.

A riattivare il servizio nella primavera scorsa l’assessore Franco Casali che aveva spiegato: “I vantaggi di questa iniziativa sono molteplici da un presidio più efficace del territorio, in quanto i vigili a piedi o in bicicletta riescono a controllare meglio quanto accade, ad un impatto ambientale nullo in termini di inquinamento atmosferico ed acustico, per arrivare all’assenza dei costi derivanti dai consumi di una vettura e da quanto questa richiede in termini di assicurazione, bollo, revisione e manutenzione”.