UBOLDO – “Abitare la prossimità”, si chiama così il nuovo incontro lanciato dall’associaizone Officine Musicali all’interno della rassegna Incontrarti. Al centro dell’iniziativa di cui Raffaele Nurra sarà protagonista, ci sono idee e proposte per la città dei 15 minuti.

Laureato presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, Raffaele Nurra opera nei campi professionali che si estendono dall’architettura alla progettazione e rigenerazione urbana, sino alla pianificazione territoriale. Docente all’università degli Studi dell’Insubria, promuove e coordina workshop, attività di ricerca ed iniziative culturali.

Fra i progetti più significativi la variante masterplan Expo2015, le riqualificazioni urbane a Vienna, il ridisegno del Waterfront di Greenport, il riuso di ex aree militari e numerosi piani di sviluppo urbanistico ed infrastrutturale in Italia e in Messico. Sostenitore della necessità di una progettazione frutto d’intelligenza collettiva assume il ruolo di Director Uk di N15atelier società di Engineering che opera nei settori dell’architettura e della pianificazione.

Dal 2021 è componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Architetti Ppc della provincia di Varese con specifica delega alla Commissione Housing Sociale e Periferie. Rivoluzionario e virtuoso di chitarra e basso.

L’appuntamento è fissato per la giornata di oggi, 29 maggio, alla casa dei Talenti Radrizzani, alle 21, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

