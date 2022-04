x x

SARONNO – Prosegue con ottimi risultati il percorso di eccellenza under 14 della squadra femminile Tci Saronno.

Dopo la vittoria del girone, la squadra ha avuto accesso alle finali, sbaragliando le squadre negli ottavi di finale la squadra di Sumirago, quarti di finale in un derby contro Asd Saronno, semifinale di andata e ritorno contro la squadra di Stella azzurra Yaka Malnate. La corsa delle giovani saronnesi, però, vede una pausa alle finali, in cui hanno visto la sconfitta 3-0.

Tuttavia, non si fermerà qui la corsa della squadra Tci Volley: per la prima volta nella storia della pallavolo femminile saronnese, le atlete volano alle fasi regionali del torneo.

