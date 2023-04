x x

UBOLDO – Dopo la prima settimana di appuntamenti dedicata all’epopea di Antenna 3 Lombardia, prosegue la Rassegna Culturale “Incontrarti” organizzata presso la Casa dei Talenti “G. Radrizzani” di Uboldo in via per Origgio 1 dall’associazione Officine Musicali Aps con il patrocinio del Comune di Uboldo. La seconda settimana sarà caratterizzata da nuovi significativi eventi.

Si comincia giovedì 20 aprile alle 21 con una serata di cultura musicale intitolato: “Ch’ al vaga su lu, toscane” narrazione ed ascolto attorno la figura di Arturo Toscanini”.

Una storia in cui la vita privata e la celebrità internazionale del grande direttore si confondono fino a smarrire le linee di demarcazione, e la verità dell’uomo si rivela profondamente più interessante della leggenda consegnata ai posteri. Spettacolo a cura di Giosuè Ceriani.

Maestro e alfiere della musica, direttore intransigente e guida visionaria capace di ammaliare le platee di tutto il mondo: Arturo Toscanini, il più influente direttore d’orchestra del XX secolo, ha incarnato con la propria vita e la propria carriera il genio incandescente del panorama musicale globale. Dal Teatro alla Scala di Milano al Metropolitan di New York, ha diretto le prime mondiali di opere come “Pagliacci”, “La bohème” e “Turandot”, e prime italiane di Wagner, e Cajkovskij e Debussy, e ha collaborato con voci indimenticabili, da Enrico Caruso a Renata Tebaldi. Sempre guidato dalla convinzione che la musica non fosse qualcosa di «immobile», ma che esigesse una visione forte, assoluta, in grado di permeare ogni piega del proprio tempo, per farsi di quest’ultimo non un riflesso ma uno strumento di resistenza e avanguardia.

Giosuè Ceriani è medico radiologo presso la Asst Valle Olona presidio ospedaliero di Saronno, è forse un cantante lirico mancato. Ha sublimato con la passione. Come cultore e conoscitore della storia dell’opera lirica e del teatro musicale è coinvolgente e riconosciuto divulgatore.

Si prosegue venerdì 21 aprile alle 21 con la presentazione del libro: “Il bozzente e le sue terre” Storia dei tre torrenti Bozzente, Gradeluso e Fontanile dal 1500 ad oggi”. A cura dell’autore Gianni Riva.

Il libro riporta alla luce e aggiorna un testo dello storico Peppino Donzelli risalente al 1986 che narra le vicende storiche dei torrenti Bozzente, Gradeluso e Fontanile dal 1500 ad oggi.

L’autore ripercorre l’intreccio tra l’opera della Natura e gli interventi umani, focalizzando l’attenzione sulla delicatezza del territorio e sull’ importanza della sua salvaguardia.”

Gianni Riva è un esperto naturalista che da oltre 30 anni si adopera per l’ambiente e la tutela delle risorse naturali, oggi vitali per la sopravvivenza. È curatore del Giardino botanico di Uboldo “.

La settimana si conclude con un atteso concerto della band jazz Chicago Stompers, previsto domenica 23 alle 21, con ingresso ad offerta libera.