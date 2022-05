x x

SARONNO – Al diamante di via Ungaretti, vittoria dei padroni di casa del Saronno sul Kemind Legnano nel derby di serie C: si è giocato per la terza giornata ed è finita 8-7, al termine dunque di una partita decisamente combattuta.

I legnanesi erano sinora imbattuti mentre Saronno aveva sin qui perso i due incontri disputati.

La prossima giornata è prevista per il Baseball Club Saronno è prevista domenica 8 maggio e vedrà i saronnesi impegnati sul campo degli Jacks di Torino, con partita dalle 15 al diamante del complesso “Valter Aluffi” di Settimo Torinese.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: azione di gioco di un precedente incontro del Bc Saronno)

01052022