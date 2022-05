x x

COLLECCHIO – Nella 5′ giornata privata di una serie dal protocollo Covid, il Poderi Dal Nespoli completa la doppietta casalinga contro le Metalco Thunders. Doppietta, la prima del 2022, anche per il Taurus Donati Gomme Parma mentre, sempre territorio parmense, l’Inox Team Saronno divide la posta con il Bertazzoni Collecchio, che mette in mostra Elena Chiesa e il suo grande slam. Ferma per troppi casi covid la Rheavendors Caronno Pertusella, rinviato il match delle caronnesi con Bussolengo.

Calendario e risultati girone A

Sabato 30 aprile

Bertazzoni Collecchio – Inox Team Saronno 5-7; 7-2

Domenica 1 maggio

Head Reborn Sestese – MKF Bollate (domenica 1 maggio, H. 12:30; 30’ dopo la fine di gara 1)

Mia Office Blue Girls Pianoro: riposa

Classifica girone A

MKF Bollate (5 vittorie – 1 sconfitta, .833); Inox Team Saronno (3-3), Sestese (2-2) .500; Bertazzoni Collecchio, Mia Office Blue Girls Pianoro (2-4, .333)

Calendario e risultsti girone B

Sabato 30 aprile

Taurus Donati Gomme Old Parma – Banco di Sardegna Nuoro 8-1 (5° inn); 1-0 (8° inn)

Poderi dal Nespoli Forlì – Metalco Thunders Castelfranco 11-3 (5° inn); 8-3

Bussolengo 2.0 – Rheavendors Caronno rinviata a data da destinarsi

Classifica girone B

Poderi dal Nespoli Forlì (9 vittorie – 1 sconfitta, .900); Rheavendors Caronno (5-1, .833); Metalco Thunders Castellana (5-5, .500); Taurus Donati Gomme Old Parma (3-5, .375) Bussolengo 2.0 (2-6, .250), Banco di Sardegna Nuoro (2-8, .200)

(foto archivio: Milagros Lozada dell’Inox Team Saronno)

01052022