x x

SARONNO – Il Villaggio Sos di Saronno, dal 2 al 3 maggio, sarà teatro dell’incontro di tutti i referenti dell’area mediterranea di Sos Children’s Villages, organizzazione internazionale fondata nel 1949 e attiva in 134 paesi del mondo e alla quale anche il Villaggio saronnese aderisce.

Due giorni intensi di lavoro per il “Mediterranean Cluster Meeting”, con la partecipazione di prestigio del presidente Dereje Wordofa, etiope, Roberta Capella, direttrice di Sos Villaggi dei bambini Italia, Maria Grazia Lanzani presidente di SOS Villaggi dei bambini Italia e una decina di rappresentanti delle realtà SOS di Spagna, Portogallo e Grecia.

Sarà occasione anche di incontrare il nuovo consiglio di amministrazione del Villaggio Sos di Saronno, eletto giovedì 21 aprile, dall’Assemblea dei Soci nostra Cooperativa e lavorare insieme sugli obiettivi anche a livello locale della cooperativa.

Il nuovo presidente è Davide Comandini, che succede a Stefano Robbiati, e i vice Presidenti sono Emiro Fresc e Davide Donati.

Gli altri membri di questo nuovo Consiglio di Amministrazione sono Andrea Masini, Elia Moscatelli, Lucia Saccardo, Angela Codarri, Alberto Ranco e Beatrice Viola.

Un’occasione unica per i neo eletti di rinnovare energia e impegno nel portare avanti la Mission del Villaggio Sos col supporto e l’esperienza del network internazionale a cui appartiene.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn