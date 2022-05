x x

SARONNO – Truffatori in azione sul web, hanno cercato di “fregare” i tifosi del Fbc Saronno: è successo ieri alla vigilia dell’atteso derby di Promozione con l’Universal Solaro. Sotto l’annuncio della gara, come pe tutti i match pubblicato sulla pagina ufficiale della società calcistica, a mò di commento qualcuno ha aggiunto un link, che annunciava la “diretta” tv in streaming dell’evento. Tutto falso: un modo per carpire i dati personali di chi si fosse iscritto. I responsabili della pagina del Fbc hanno immediatamente rimosso “l’invito” ad iscriversi ad un sito sconosciuto, per vedere la diretta; ed hanno rifatto lo stesso poco dopo quando l’avviso è di nuovo comparso. Non risulta che nessuno ci sia cascato.

Manco a dirlo, dal centro sportivo “Gaetano Scirea” di Solaro, dove c’era Universal-Fbc Saronno non era prevista alcuna diretta della partita, che peraltro non è stata nell’occasione neanche ripresa: non c’era nessuna telecamera.

Si tratta, con tutta probabilità, di un episodio analogo rispetto a quello riferito dall’Inox Team Saronno che proprio ieri aveva rilanciato l’avviso della Federazione softball a non credere a sito che chiedono di registrarsi per poter vedere le partite.

(foto archivio: tifosi del Fbc Saronno in tribuna)

02052022