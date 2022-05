x x

SARONNO – La ripresa dopo la fase acuta della pandemia non è stata immediata per tutti i settori tra quelli più in difficoltà quello dei cinema alle prese con diversi problemi a partire da quelli legati alle norme anticovid ancora in vigore come l’obbligo di mascherina Ffp2.

Per questo in una ventina di sale del Centro Nord è partita un’inizativa a metà tra il gliardico e il serio dal titolo ‘al cinema col lecca-lecca’. Tra questi c’è anche il multisala saronnese che l’ha spiegato così ai propri spettatori.

“L’intero comparto cinematografico italiano sta affrontando una crisi gravissima causata da molti fattori. Tra questi, le restrizioni che hanno particolarmente danneggiato i cinema.

Dal primo maggio e fino al 15 giugno non è più necessario esibire il greenpass per entrare in sala, ma sarà ancora necessaria la mascherina Ffp2 e non la chirurgica che basterebbe per proteggere gli altri.

Perciò insieme ad altri esercenti promuoviamo un’azione di protesta pacifica, una dolce provocazione che consentirà a chi vorrà di continuare ad indossare la Fffp2 e a chi non vorrà di abbassarla, almeno per un po’, nel pieno rispetto della legalità. In sala, quando si consumano cibi o bevande è consentito abbassare la mascherina, ecco perché dal 4 Maggio, per chi vorrà, regaliamo un lecca-lecca all’ingresso.

