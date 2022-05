Calcio 1′ cat B: l’Esperia Lomazzo si prende il derby col Rovellasca. Salus Turate ko

x x

LOMAZZO – Va alla capolista Esperia Lomazzo il derby con il Rovellasca 1910, oggi pomeriggio nel recupero della 17′ giornata di Prima categoria, girone B. E’ finita 3-1 con reti lomazzesi di Ceriani, e doppietta di Drago mentre per gli ospiti ha segnato Riolo. Niente da fare per la Salus Turate in trasferta sul campo del Portichetto Luisago; i padroni di casa hanno vinto 1-0. Il tutto in un girone nel quale l’Esperia Lomazzo ha già festeggiato da qualche settimana il matematico passaggio in Promozione.

Risultati 17′ giornata, Prima categoria girone B: Menaggio 1920-Monnet Xenia 1-1, Cantù San Paolo-Albavilla 1-2, Esperia Lomazzo-Rovellasca 1910 3-1, Fenegrò-Albate Hf 0-0, Guanzatese-Ardita 3-1, Portichetto Luisago-Salus Turate 1-0, Montesolaro-Tavernola 7-0. Classifica: Esperia Lomazzo 69 punti, Monnet Xenia 52, Rovellasca 1910 49, Portichetto Luisago e Ardita 45, Guanzatese 44, Menaggio 1920 42, Cantù San Paolo 35, Albate Hf 28, Albavilla 27, Montesolaro 22, Salus Turate 21, Fenegrò 10, Tavernola 1.

(foto archivio: Esperia Lomazzo)

