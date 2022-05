Panorama cronaca: tamponamento a Mozzate, incidente col monopattino a Limbiate e caduta dalla moto a Misinto

x x

MOZZATE / MISINTO / LIMBIATE – Oggi alle 7.50 in via Guffanti a Mozzate per un incidente stradale due uomini, di 31 e 51 anni, hanno avuto bisogno di cure mediche e sono stati soccorsi dalle due ambulanze accorse sul posto.

Incidente col monopattino oggi alle 11.20 in via Fogazzaro a Limbiate: un giovane di 26 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi.

Per una caduta dalla motocicletta è rimasto contuso un ragazzo di 15 anni, oggi alle 14.30 a Misinto: l’incidente si è verificato in via Padovan, il giovane è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca.

