SARONNO – “Dicono ti te che ti piace studiare l’italiano e anche la matematica? Frequenti la terza media a Saronno? Iscriviti alle Olimpiadi di italiano e matematica organizzate dal Comune di Saronno”: questo l’invito dell’Informagiovani. I primi tre classificati riceveranno un “Buono acquisto libri”: di 150 euro al primo classificato, di 100 euro al secondo classificato e di 50 euro al terzo classificato.

Per aderire bisogna scaricare il modulo di iscrizione da https://www.comune.saronno.va.it/…/notizie_fase02.aspx… e inviarlo a [email protected] con il documento d’identità di un genitore.L’iscrizione è gratuita e individuale! Saranno ammessi alla competizione i primi 100 concorrenti che avranno inviato l’iscrizione entro venerdì 13 maggio. Informazioni al numero di telefono 0296704015, [email protected]

11052022