SARONNO – Si conclude questo fine settimana il ciclo “Pasolini 100”, che ha offerto ai saronnesi la possibilità di conoscere meglio la figura di un grande artista del Novecento. Questa sera il dibattito con Giuseppe Uboldi e nel weekend saranno ancora visitabili le mostre in Villa Gianetti. L’appuntamento è dunque fissato per la serata odierna nella sede comunale di rappresentanza di via Roma, con ingresso libero, a partire dalle 21.

Sempre a Villa Gianetti (foto) resta aperta nel fine settimana la video mostra “Io, Pier Paolo Pasolini” a cura di Meeting Rimini (orari: 10/12.30 e 15/18.30) e “Pier Paolo Pasolini” nelle fotografie di Vittorio La Verde a cura di Suzes, che rimarrà esposta sulla cancellata della Villa fino al 22 maggio.

