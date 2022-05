Elezioni Gerenzano: Lisa Molteni candidato sindaco di Idee in Comune

GERENZANO -E’ Lisa Molteni la candidata sindaco per la lista civica Idee in Comune, che correrà alle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo. Capolista invece il consigliere comunale uscente del gruppo, Marco Franchi.

Era stato proprio Franchi, nei giorni scorsi, ad annunciare la volontà di correre da soli.

Molteni di professione è “assistente alle attività commerciali nel settore dei servizi pubblicitari digitali” ed ha 44 anni.

Idee in Comune

Candidato sindaco:

Lisa Molteni

Candidati al consiglio comunale

Marco Franchi

Lucrezia Pireddu

Maurizio Feni

Maria Vivolo

Giovanni Ruggeri

Patrizia Citterio

Moris Scrivano

Donatella Fraschini

Andrea Vivolo

Stefano Mazzatorta

Francesca Galli

Luigi Caricato

Claudio Alpegiani

Giovanni Giacalone

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: Lisa Molteni, candidato sindaco di Idee in Comune)

14052022