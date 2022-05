x x

SARONNO – Gettare il cuore oltre l’ostacolo: è ciò che ha fatto la Pallavolo Saronno, che in trasferta ad Acqui Terme nella semifinale dei playoff promozione (volley maschile) è riuscita a rimontare da due set di svantaggio per poi andare a vincere 3-2. Un successo fondamentale, che porta i ragazzi di Igor Galimberti in finale per poter conquistare l’accesso in Serie A3.

Sotto 2 a 0 con un doppio 25-23, gli amaretti reagiscono alla grande con i successivi 26-24, 25-23, 15-13 che ribaltano la sfida. Questo il commento apparso sui social della società biancoblù: “AVETE DETTO FINALE #PLAYOFF A3? CHE VITTORIA INCREDIBILE I NOSTRI #AMARETTI Sotto 2-0 in un palazzetto che era una bolgia vincono i 2 set che servivano per passare in finale! Grandi applausi anche agli avversari per entrambe le prestazioni. FINALE PLAYOFF 21 e 28 MAGGIO”.