Calcio

COMO – Dopo due pareggi consecutivi e la pausa nazionali di 14 giorni, la Feralpisalò guidata dal tecnico saronnese Marco Zaffaroni è tornata in campo oggi pomeriggio per disputare la quattordicesima giornata di campionato di Serie B in casa del Como guidato dal neoallenatore Francesc Fabregas.

La cronaca – I padroni di casa partono subito fortissimo creando dopo poco più di 120 secondi dal fischio d’inizio del direttore di gara l’azione che porta al goal del vantaggio con il giovane francese Da Cunha che insacca di testa in rete la palla arrivata da un gran cross di Cutrone. Dopo il goal dell’1-0 del Como, mister Zaffaroni non si arrende e urla ai suoi ragazzi di usare la testa e avere calma nel controllo della palla nonostante le numerosi azioni degli avversari vicini diverse volte al raddoppio. I leoni del Garda riescono a ruggire per la prima volta nel finale con Parigini che al minuto 41 del primo tempo conclude in porta ma il portiere avversario Semper riesce a neutralizzare il tiro deviandolo in corner.

Nel secondo tempo entra benissimo, però, la Feralpisalò di Zaffaroni che, molto più coraggiosa e propositiva rispetto ai primi 45 minuti, riesce a pareggiare il risultato al 7′ della ripresa con Compagnon che devia di testa il cross perfetto di Letizia. Dopo l’1-1, entrambe le squadre creano diverse occasioni da goal non riuscendo però a concretizzare fino agli ultimi 10 minuti di gioco nei quali il Como aumenta il proprio ritmo, grazie anche a nuovi innesti dalla panchina come Chajia protagonista di diversi importanti dribbling, e si porta in vantaggio grazie alla rete di Cutrone del 2-1 che verrà successivamente annullata dal var per fallo in attacco e causerà una pesante rissa in campo che porterà l’arbitro Cosso della sezione di Reggio Calabria a espellere Letizia per gli ospiti e Baselli, ormai in panchina, per i comaschi. L’interminabile partita si chiuderà al 93′, minuto nel quale i padroni di casa beffano all’ultimo respiro con il pupillo dei tifosi Gabrielloni la squadra allenata da Zaffaroni rimasta in inferiorità numerica regalando così un esordio da sogno per il nuovo allenatore Cesc Fabregas.

La classifica – La feralpisalò del saronnese Marco Zaffaroni, nonostante i due risultati utili consecutivi delle scorse settimane, resta dopo la sconfitta odierna all’ultimo posto della classifica a pari merito con la Ternana con solamente 7 punti a cinque lunghezze di distanza dalla zona play out nella quale momentaneamente si trova il Lecco che recupererà la partita in meno questo martedì nel derby del Lario proprio contro il Como. Il prossimo incontro del tecnico saronnese sarà sabato prossimo in casa contro il Cittadella, altra squadra sulla carta non semplice da affrontare.

COMO 1907 – FERALPISALO 2-1

COMO 1907: Semper, Barba, Odenthal, Curto, Ioannou (27′ s.t. Sala), Baselli (26′ s.t. Kone), Bellemo, Iovine, Da Cunha (26′ s.t. Gabrielloni), Verdi (31′ s.t. Chajia), Cutrone (45′ s.t. Abilgaard). A disp: Vigorito, Solini, Sanchez, Kerrigan, Cerri, Vignali, Mustapha.

All: Francesc Fabregas.

FERALPISALO’: Pizzignacco, Martella, Camporese, Bergonzi, Letizia, Balestrero (45′ s.t. Di Molfetta), Fiordilino, Zennaro (45′ s.t. Sau), Parigini (16′ s.t. Felici), La Mantia (16′ s.t. Butic), Compagnon (42′ s.t. Tonetto). A disp: Minelli, Volpe, Ferrarini, Da Cruz, Hergheligiu, Kourfalidis, Pietrelli.

All: Marco Zaffaroni.