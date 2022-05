x x

SARONNO – Orfani della nuvola rosa di piazzetta della Croce, a causa della morte prima e della sostituzione dei pruni tra via San Cristoforo e via Padre Monti i saronnesi amanti degli scatti colorati e “di stagone” hanno scoperto un nuovo scorcio per arricchiere il proprio profilo Instagram.

E’ l’oasi di papaveri lungo la Saronno Monza dove negli ultimi giorni le auto che sfrecciano in direzione dell’autostrada o provenienti dalla città degli amaretti vedono sempre più spesso persone sul ciglio della strada intente a fotografare. C’è infatti un angolo dei campi agricoli della zona tra Solaro e Saronno dove sono spontaneamente cresciute decine e decine di papaveri. Un’autentica macchia rossa che si nota benissimo dalla strada e che si presta ancor di più ad essere sfondo di foto o reel.

Esplorando il frazzoletto verde tempestato di puntini rossi si può ancora vedere l’erba schiacciata da chi, pur di avere lo scatto perfetto contornato dai papaveri non ha esitato a buttarsi in mezzo all’erba. Al momento sul social non sono ancora comparse le foto, forse ancora in fase di elaborazione con filtri e ritocchi, ma sono in molti gli automobilisti che sono rimasti incuriositi vendendo il backstage.

