SARONNO – E’ uno degli scorci più fotografati del centro di Saronno soprattutto in primavera quando una nuvola di fiori rosa crea un effetto “da cartolina” o usando un neologismo molto attuale uno scenario molto instagrammabile. Eppure piazzatta della Croce presto cambierà completamente volto.

L’ha rivelato, rispondendo alle domande dei cittadini del centro nell’incontro di giovedì, l’assessore al Verde Franco Casali. L’Amministrazione ha infatti deciso di sostituire le piante presenti, provate e danneggiate dal cantiere che negli ultimi anni ha ricostruito il comparto fino a piazza Indipendenza.

I pruni che in primavera creavano un’autentica nuova rosa saranno sostituiti da ligustri una pianta ha spiegato l’assessore “più resistente e longeva”. Per garantire la sopravvivenza delle piante l’Amministrazione non si limiterà a sostituire le piante ma saranno “allargati i tornelli aereggiando il terreno” in modo da creare delle condizioni più adatte alle nuove essenze.

