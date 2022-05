x x

UBOLDO – Il concerto jazz tonight con G. Emmanuele & A. Amato in programma sabato 21 maggio alle 21 alla Casa dei Talenti di Uboldo purtroppo viene annullato per causa di forza maggiore.

In sostituzione sempre sabato 21 maggio alle 21 il ricco calendario di Incontrarti propone, come evento straordinario il concerto di Paolo Jannacci, amico di Officine Musicali, che si esibirà in un emozionante recital al pianoforte attraverso suoi brani originali e celebri “pezzi” dell’indimenticato papà Enzo.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn