SARONNO – Nel momento più importante dell’anno, la Pallavolo Saronno sfodera la prestazione dell’anno. Nella Gara 1 della finale play-off promozione in Serie A3, i ragazzi di Igor Galimberti travolgono la Pallavolo Scanzorosciate con un secco 3-0. 25-18, 27-25, 25-22 i punteggi di una partita in bilico solo nel secondo set, quando Scanzorosciate non ha sfruttato un set-point per chiudere.

Questo il commento social della società gialloblù: “Pall. Saronno 3 – 0 Scanzorosciate. Gara 1 è nostra! Partita incredibile dei nostri amaretti che riescono a giocare bene in tutti i fondamentali, spingendo soprattutto in battuta! Ora meritato riposo e da lunedì si torna in palestra per preparare il ritorno in casa bergamasca”.

Il 3-0 del PalaDozio a favore degli amaretti stoppa a 13 la serie utile dei giallorossi, che sabato prossimo saranno costretti a vincere con analogo punteggio (o 3-1) e poi giocarsi l’eventuale golden set. Altrimenti, sarà A3 per Saronno.