Sport

SARONNO – Termina in favore dei cugini caronnesi il derby della pallavolo maschile varesina tra Saronno e Caronno dopo quasi due ore di partita in un’atmosfera tesa e vibrante, degna di un match di questa importanza e significato per entrambe le società.

Per tutte e due i club, infatti, rappresenta ormai qualche anno l’appuntamento più atteso della stagione, nonostante il divario enorme tra le due squadre in classifica. Da un lato Caronno, che ormai vede sempre più vicina la qualificazione ai play-off per la promozione in serie A3, e dall’altro gli amaretti, in piena lotta per non retrocedere.

Ieri sera le due formazioni hanno mostrato una gran bella pallavolo, con tanti scambi lunghi e difese spettacolari. Ogni set, ad eccezione del quarto (terminato 14-25) si è deciso nei punti finali: i primi due in favore dei caronnesi (rispettivamente 23-25 e 22-25) e il terzo degli amaretti, dopo una rimonta pazzesca da 14-19 a 28-26.

Così ha parlato il capitano Federico Fontana al termine della partita, ancora amareggiato per non aver portato a casa neppure un punto:

“E’ stata una partita veramente combattuta, ad eccezione del quarto set. Ci sono state tante azioni lunghe e belle. Noi abbiamo cercato di forzare più che potevamo soprattutto al servizio per evitare che usassero troppo i loro centrali che sono molto forti. In alcuni casi i rischi che ci siamo presi hanno pagato, altre volte meno, e per questo abbiamo fatto qualche errore di troppo rispetto a quanti potevamo concederci. Sono molto contento del terzo set perché abbiamo avuto una gran bella reazione, mentre non mi va ancora giù il quarto, dove forse abbiamo pagato la stanchezza. Comunque loro sono più forti quindi avevamo messo in conto la possibilità di poter perdere. E’ comunque un peccato perché dopo la rimonta nel terzo parziale si poteva provare a portare a casa almeno un punto vincendo il quarto.”

Con questa vittoria Caronno si mantiene a -1 dalla vetta del girone presieduta da Sant’Anna Torino, consolidando il distacco sulla terza in classifica Yaka Volley. Saronno, invece, riduce il suo margine di vantaggio dalla zona retrocessione da 5 a 4 punti, per via del punto conquistato da Biella con La Spezia.

Ora la classifica nelle parti basse vede i biancoblù appaiati con Alba sempre a quota 24, poi Biella a 20 e a seguire Mozzate 14. Fondamentale sarà lo scontro diretto con Biella tra due settimane, ma prima gli amaretti proveranno a strappare via qualche punticino alla capolista Sant’Anna il prossimo sabato.