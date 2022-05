x x

SARONNO – Non sono sfuggite ai saronnesi le pattuglie della polizia di stato che oggi pomeriggio hanno eseguito controlli ed accertamenti nella zona della stazione e nell’intera zona a traffico limitato. Una presenza apprezzata da cittadini e commercianti e anche dai pendolari che hanno trovato gli agenti nei pressi dello scorso al rientro dal lavoro.

Pattugliamenti e controlli sono stati realizzati nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio voluta dalla Qustura. L’intervento di oggi, che si è concentrato nella zona stazione, è stato realizzato con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Milano.

