SARONNO – Ieri a Saronno, davanti al Municipio, un minuto di silenzio nel ricordo del trentesimo anniversario della strage di Capaci. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Augusto Airoldi con il presidente del consiglio comunale, Pierluigi Gilli, e l’assessore comunale all’Ambiente, Franco Casali. Un momento di ricordo di quanto accaduto in Sicilia, negli anni più difficili e drammatici della lotta alla mafia.

Nella città degli amaretti il sindaco ed i suoi collaboratori si sono schierati, nell’area antistante il palazzo comunale, davanti ai pennoni con le bandiere, per un momento di raccoglimento.

(foto: un momento della cerimonia che si è svolta nell’area antistante il Municipio di Saronno, in piazza Repubblica)

24052022