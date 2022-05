x x

SARONNO – Anche il prevosto monsignor Claudio Galiberti è uscito stamattina in piazza Libertà per salutare i fedeli dell’annuale pellegrinaggio Limbiate-Saronno. Il momento di devozione intitolato “Colui che è tra noi” ha rinnovato il proprio programma con ritrovo alle 3.30 della notte alla grotta della Madonna di Lourdes in via Cairoli a Limbiate e alle 4 partenza a piedi per il Santuario della Beata vergine di Saronno.

Tempistiche rispettate visto che i fedeli sono arrivati puntualmente alle 8 in Santuario per la Messa. Un lungo corteo con centinaia di persone di tutte le età e nazionalità che hanno diviso un momento di preghiera e condivisione rinnovando una tradizione ormai consolidata e fermata solo dalla pandemia.

Come detto il pellegrinaggio ha avuto inzio nel cuore della notte alla Grotta della Beata Vergine di Lourdes in via Fratelli Cairoli di Limbiate da dove i fedeli si sono incamminati verso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Il percorso, lungo una decina di chilometri, è stato scandito da preghiere, canti, letture, momenti di testimonianza e si svolge attraversando alcuni centri urbani e aree rurali tra le province di Monza-Brianza e Varese (tra i comuni di Limbiate, Solaro, Saronno)

La prima sosta presso la chiesa parrocchiale della Madonna del Carmine nel Comune di Solaro in località Villaggio Brollo. Il pellegrinaggio prosegue attraversando le brughiere del Parco delle Groane costeggiando l’abitato di Solaro per arrivare in località Cascina Emanuela. Dopo una breve preghiera nella piccola chiesetta del luogo, il corteo dei pellegrini si è concesso una sosta con tè caldo offerto dai residenti. Quindi l’arrivo a Saronno con la sosta in Prepositurale e l’arrivo al Santuario della Beata Vergine dei miracoli per la messa delle 8.

Alle 9 è previsto il rientro a Limbiate con servizio pullman gratuito.

