SARONNO – Appuntamento per domani, domenica 29 maggio dalle 10 alle 18, per il Solidalia’s Day: la giornata “solidale” organizzata dal gruppo Lions Club Satellite Saronno Solidalia.

La giornata, dal tema “Fare del bene”, è dedicata a tutte le famiglie: il parco Lura di Saronno, in prossimità dell’ingresso Carlo Marx, sarà animato da pic nic, corsa con i sacchi e tante altre attività per tutta la famiglia. Un evento per giocare e divertirsi insieme, ma anche una raccolta fondi che sarà devoluta in favore delle associazioni di volontariato saronnese. “Così da fare del bene – ricordano dal gruppo Lions – giocando insieme”.

(foto d’archivio: uno scorcio sul parco Lura)

