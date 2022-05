x x

LIMBIATE – Il 21 e il 22 maggio il Castiglioni di Limbiate ha ospitato l’evento “Sagraria” durante il quale si è venduto il ricettario realizzato dagli stessi studenti della scuola. I ragazzi partecipanti al progetto PON “Dalla A alla Z- Tutti a tavola”, coordinati dai Professori Alessandro Cascavilla e Filippa Lentini hanno intrapreso un cammino arduo e faticoso per predisporre un piano di marketing seguendo il modello tradizionale di marketing mix chiamato “4P”. Dopo aver svolto le interviste ed elaborato i dati, Il gruppo di lavoro è stato in grado di delineare il target di riferimento e poi modellare un prodotto corrispondente ai bisogni emersi: ricette semplici, non particolarmente costose ma anche nutrienti, sane e attente al riciclo e alla sostenibilità. Gli studenti sono partiti dall’azienda dell’Istituto Castiglioni e quindi dai prodotti in essa coltivati e da lì hanno scritto ricette che partissero dai ricordi di infanzia, dalle tradizioni di famiglia e dalle abitudini di amici e docenti. La ricerca delle ricette e, in alcuni casi, la creazione di nuove ricette originali, ha messo in moto una serie di competenze, da quelle strettamente linguistiche a quelle trasversali e relazionali. Tutto ciò inoltre ha determinato un grande lavoro di conoscenza, rispetto e valorizzazione del proprio territorio e del patrimonio culturale in esso insito: dare voce ai nonni, ai contadini, sfogliare i vecchi ricettari di famiglia, confrontare ricette del Sud e del Nord ha consentito il raggiungimento di alte competenze di cittadinanza.

“L’evento è stato un grande successo – dichiara la docente Filippa Lentini – dopo due anni, la festa ha assunto un valore ancora più intenso perché ha consentito, dopo un periodo buio e di isolamento, di trascorrere con serenità ed allegria due giorni fantastici”.

Una parte del ricavato è stato indirizzato alla Onlus Luce e Vita che lavora a livello locale e nazionale per combattere leucemie e sulle malattie onco-ematologiche.

