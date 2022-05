Calcio Promozione, Dennis torna al Fbc Saronno come allenatore dei portieri

SARONNO – Un nuovo arrivo ma che ha il sapore di ritorno, Dennis Cavalletti infatti nella sua lunga carriera da portiere ha vestito per 3 anni dell’era Preziosi la maglia biancoceleste. Poi i tanti anni a Lomazzo, Cantalupo e Turate prima di passare al ruolo di preparatore dei portieri. Esperienza da vendere, con i suoi 25 anni, di attività come preparatore a Lomazzo e in Eccellenza tra Fenegró, Union Villa Cassano e Lazzate.

“Sono fiero di tornare a saronno dopo più di 20 anni con un ruolo diverso ma lo stesso entusiasmo e voglia di fare qualcosa di importante in una piazza storica che merita di tornare nelle categorie che gli competono” le sue prime parole dopo il ritorno in biancoceleste.

Nei giorni scorsi il Fbc Saronno, in vista del prossimo campionato di Promozione, ha annunciato l’arrivo del nuovo mister, Danilo Tricarico.

(foto: Dennis Cavalletti, è il nuovo preparatori dei portieri del Fbc Saronno)

30052022