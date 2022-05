Saronno, stamane pulizie straordinarie sotto i portici

SARONNO – “Da diverse settimane, tutti i lunedì mattina Amsa, su richiesta dell’Amministrazione saronnese, ha avviato un servizio di pulizia accurata dei portici del centro cittadino”: ad annuinciarlo è l’ente locale.

Idrogetto in azione

Come ricordano dal Comune “la pulizia avviene attraverso l’utilizzo di idrogetto, laddove la pavimentazione è maggiormente disconnessa e “storica”, e con l’ausilio di macchinari con spazzole sulla superficie più liscia”.

Come detto, non si tratta di una iniziativa estemporanea ma rientrao nei piani del Comune per garantire una maggiore pulizia nel centro cittadino ed in particolare sotto i portici dove in passato si sono talvolta accumulati i rifiuti e, peggio ancora, c’è chi continua a scambiarli per bagni pubblici.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

30052022