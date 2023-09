x x

SARONNO – “L’ultimo evento meteorologico eccezionale che ha colpito la nostra città nella notte tra sabato 26 e domenica 27 agosto ha purtroppo aggiunto nuovi danni al già lungo elenco stilato a luglio. La stima è di 200.000 euro, che abbiamo già comunicato in Regione con una nuova scheda di segnalazione danni.”

Comincia così il bilancio dell’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli sui danni e sugli interventi determinati dai nuovi episodi di maltempo del 26 e 27 agosto. “Gravemente compromessa la datata copertura piana in guaina del corpo est del Pala Dozio, che ha causato l’allagamento della sottostante pista di atletica indoor realizzata un anno fa. In quell’occasione è stato realizzato un nuovo marciapiede perimetrale esterno verso lo Stadio Colombo Gianetti e revisionate le vetrate e le porte di sicurezza sullo stesso lato, interventi che hanno opportunamente impedito l’entrata dell’acqua dagli spazi sportivi esterni, limitando drasticamente il danno subito a causa della condizione in copertura. Tale situazione non ha comunque influito sullo svolgimento dei due campus presenti al Pala Dozio e allo Stadio, dato che le attività indoor hanno avuto luogo in sicurezza nell’area dei campi di pallavolo.

Per quanto riguarda l’ambito scolastico, i danni più estesi riguardano la Leonardo Da Vinci e la ex Regina Margherita, già fortemente colpite dai fenomeni di luglio su coperture e serramenti, che avevano richiesto importanti lavori di ripristino e sostituzione prontamente conclusi nel mese di agosto. Domenica 27 mattina sono stati purtroppo rilevati un centinaio di vetri rotti in ciascuno di questi edifici, per i quali la prossima settimana inizieranno i lavori di sostituzione, così da garantire lo svolgimento dell’attività scolastica.

Le numerose foglie e ramaglie strappate dal vento e costipate sulle coperture degli edifici anche dalla pioggia incessante hanno causato l’ostruzione degli impianti di smaltimento delle acque, con allagamento di alcuni spazi interni a stabili comunali, tra cui, a titolo di esempio, l’asilo nido Gianetti, la scuola materna Montesanto e la palestra della scuola primaria San Giovanni Bosco. Gli interventi svolti nell’immediato e quelli già programmati per i prossimi giorni garantiscono la ripresa della normale attività scolastica di diverso grado senza alcuna limitazione.

Infine, per quanto riguarda il patrimonio arboreo, due alberi sono caduti in viale Europa e in via Novara, mentre il tronco di un esemplare minore in via Frua è stato spezzato dal maltempo. In tutti questi casi la stessa domenica 27 mattina sono stati prontamente rimossi gli elementi verdi e ripristinate le condizioni di sicurezza, delimitando anche i corrispondenti tratti di marciapiede ammalorati per impedire il passaggio dei pedoni fino al completo ripristino.”

