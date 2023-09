SARONNO – “É iniziato venerdì 28 settembre il cantiere alla palestra di via Biffi per rifare il manto della copertura piana in guaina della pista indoor devastata dall’ultima grandinata estiva, che ha causato danni per 200.000 circa sull’intera città e ha creato importanti problemi di entrata dell’acqua sulla pista indoor”.

Sono le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici che fa il punto del nuovo cantiere dopo gli allagamenti che hanno interessato il Paladozio la struttura che ospita Osa e Pallavolo Saronno”.

“Questi lavori di ripristino erano un’urgenza da affrontare appena ultimati i cantieri post grandinate sui 13 edifici scolastici per garantire l’inizio delle lezioni e non rientrano quindi negli interventi da progetto da PNRR del febbraio 2023, che si concentra sulla risoluzione delle annose infiltrazioni nel blocco spogliatoi e servizi igienici (copertura e ambienti sottostanti)”.

L’esponente della Giunta dà tutti i numeri dell’operazione: “Sono 130.000 euro di quadro economico, 20 giorni circa di lavorazione, un nuovo manto di copertura per la pista indoor con poliurea a spruzzo (come per il teatro Giuditta Pasta), per garantire tenuta all’acqua e resistenza agli sbalzi di temperatura e richiedere una minore manutenzione”.

Ma non solo: “Nel frattempo sempre al Paldozio è stata compiuta un’ulteriore pulizia straordinaria dei canali e delle gronde dell’area con i campi in parquet (copertura a falda in lamiera non danneggiata dagli eventi meteo) e continuano gli interventi del PNRR iniziati in agosto sul blocco spogliatoi – servizi igienici”.

