SARONNO – Oggi pomeriggio alla scuola San Giovanni Bosco il sindaco Augusto Airoldi con gli assessori Francesca Pozzoli e Gabriele Musarò hanno presentato gli interventi realizzati nel corso dell’estate nei plessi scolastici cittadini: “I cantieri più importanti e invasivi stanno terminando questa settimana e sarà tutto pronto per la prima campanella sia gli interventi di manutezione sia quelli legati al maltempo. Resteranno alcuni piccoli interventi e ritocchi che saranno realizzati nelle prossime settimane senza problemi per la didattica”.

Di seguito la nota dell’Amministrazione comunale sugli interventi realizzati negli istituti scolastici in questo periodo estivo.

“Un lavoro importante di squadra è stato fatto in queste settimane per tutti gli studenti che martedì prossimo saranno di nuovo sui banchi.

Un lavoro che ha visto l’Amministrazione mettere sul tavolo molte risorse per completare gli interventi di manutenzione straordinaria già programmati e per far fronte, contemporaneamente, ai lavori di ripristino dei danni subiti dai plessi scolastici per il maltempo.

I lavori di manutenzione straordinaria hanno riguardato la sistemazione degli impianti, delle coperture, dei serramenti, delle aree esterne in vari plessi (Vittorino da Feltre, Collodi, Aldo Moro, Rodari, San Giovanni Bosco, Ignoto Militi). La scuola San Giovanni Bosco è stata poi oggetto di una ristrutturazione più importante, perché quest’anno ospiterà i bambini del nido Candia, dove è stato aperto il cantiere per l’ammodernamento che ha ottenuto il cospicuo finanziamento del PNNR.

I lavori urgenti post nubifragi, invece, hanno riguardato quasi tutti i plessi, dove sono intervenute ben 12 imprese differenti per ripristinare, vetri, lucernari, pannelli fotovoltaici, tegole, lattoniere, condotti e per ripulire caditoie e spazi interni ed esterni”.

