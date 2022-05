x x

ORIGGIO – SARONNO Non è facile descrivere l’amarezza del personale di Soccorso Italia, una cooperativa sociale nata ad Aosta ma ora attiva oltre che in Valle d’Aosta anche in Piemonte e in provincia di Varese con la sede di Origgio, quando si sono resi conto che qualcuno aveva rubato loro le ruote dell’ambulanza lasciandoli nell’impossibilità di svolgere il servizio programmato.

Il furto è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica: secondo una prima ricostruzione i ladri hanno scavalcato la recinzione della sede del sodalizio, nella zona di via Saronnino al confine tra Origgio e Saronnino, hanno preso quello che gli interessava lasciando il mezzo su alcuni mattoni e provocando anche diversi danni al veicolo.

Ai responsabili dell’associazione non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri per denunciare il furto e l’effrazione. Hanno dovuto richiedere anche l’intervento di un carroattrezzi per portare il mezzo in riparazione visto i danni provocati nel corso del furto.

Un danno economico quindi, un fermo del mezzo ma anche uina grande amarezza per la leggerezza con cui è stato preso di mira un mezzo che si occupa di servizi sanitari. Il sodalizio è da tempo alla ricerca di un capannone ad Origgio da utilizzare come sede e ricovero dei propri mezzi.

