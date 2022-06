x x

SARONNO / LAZZATE – Cade dalla bici e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata ieri nel pomeriggio, erano le 18.10, ad un uomo di 63 anni, in via Don Volpi a Saronno. Con ua pattuglia dei carabinieri è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca che lo ha trasportato al vicino oapedale: le condizioni del ferito non sono apparse preoccupanti.

Momenti di apprensione, invece, durante la mattinata nella vicina Lazzate: alle 11.20 in via Monte Rosa per una caduta dalla bicicletta è stato soccorso un bambino di 2 anni, sl posto l’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove è stato medicato di comunque non gravi contusioni.

(foto archivio)

02062022