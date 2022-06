x x

SARONNO – “Io non giudico chi ci ha preceduto anche perchè lo hanno già fatto i saronnesi nell’ottobre 2020. Non è questa la questione. La questione è quello che l’Amministrazione deve fare per avere eventi in sicurezza”.

Così il sindaco Augusto Airoldi ha esordito al termine della conferenza stampa di presentazione degli eventi estivi parlando del tema del piano per la sicurezza richiesto alle associazioni.

“Le normative chiedono che chi organizza un evento si faccia carico di un piano di sicurezza. A Saronno c’è un esempio virtuoso la sagra di Sant’Antonio che ha predisposto un piano di sicurezza come lo richiedeva la legge per l’evento più complesso che avviene a Saronno. L’hanno fatto in collaborazione con l’Amministrazione.

Tanto che l’amministrazione e gli uffici sono disponibili a collaborare con le associazioni che hanno difficoltà o problemi. Se qualche associazione ha ricevuto delle risposte inaspettate o troppo impegnative per la propria realtà o di qualche ufficio è stato un problema scrivano pure al sindaco. Affronteremo il problema”.

Airoldi è però perentorio: “Non possiamo non rispettare la normativa che riguarda la nostra città. Altrove non rispettano le norme che abbiamo noi perchè, ad esempio, hanno meno abitanti e aspettative di partecipazione minore. Sono convinto che il rispetto delle normative sia essenziale per la salvaguardia della salute dei miei cittadini. Essendo io il responsabile della salute dei saronnesi”

E rimarca: “Sono a disposizione per affrontare e possibilimente risolvere i problemi se lo si è fatto con l’evento più complesso della città lo si può fare con tutti. Come Amministrazione ci stiamo attrezzato con uno dei progetti del Pnrr. Cinque dei 13 milioni serviranno per infrastrutturare le zone che si prestano più frequentamente ad ospitare gli eventi. Ci vogliono i tempi di un bando Pnrr ma sprovincialeremo Saronno. Ci vuole tempo per infrastrutturare una città passando da zero a cento. Stiamo lavorando ad un progetto che vi stupirà”.

“Mi pare chiaro – conclude riportando il tema sul piano politico – che emergano due modi di affrontare il tema eventi e attrattività territoriale a Saronno. Ce n’è uno che si concretizza nell’acquisto di un terreno per l’area feste che poi si lascia lì a fare niente e c’è che ha una visione complessiva di città e che vuole attrezzarla. Sono due modi diversi di concepire la città e nell’ottobre 2020 i cittadini hanno scelto il secondo. Ed è un bene soprattutto se si pensa che in città sta per arrivare l’Accademia di Brera che cambierà il pradigma di Saronno nel mondo”.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn