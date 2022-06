x x

SARONNO – Le sirene dei mezzi di soccorso hanno risuonato la scorsa notte nel centro di Saronno, che stavano attraversando per raggiungere l’incrocio fra via Varese e via Milano, dove si era appena verificato lo scontro fra due automobili. Il sinistro è avvenuto alle 22.30: sul posto una autolettiga della Croce azzurra di Caronno Pertusella e l’auto-infermieristica, oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina per prestare aiuto agli automobilisti coinvolti nel sinistro. Si tratta di tre uomini, di 65 anni, 57 e 53 anni. Sono stati trasportati all’ospedale di Legnano per gli accertamenti del caso, hanno riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non sono apparsi in pericolo.

Sono ora in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma per chiarire la dinamica del sinistro e risalire alle eventuali responsabilità.

Limbiate, cade dalla moto e finisce all’ospedale

E’ successo ieri sera in via Garibaldi a Limbiate: alle 21.55 la caduta di un motociclista dal proprio mezzo e l’uomo, di 43 anni, è stato medicato direttamente sul posto dall’equipaggio di una ambulanza della Croce bianca.

(foto archivio)

