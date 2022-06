x x

CASTELFRANCO VENETO – Si è chiusa col posticipo della domenica pomeriggio la prima giornata di ritorno del campionato di softball serie A1. Con la Rheavendors Caronno che a Castelfranco Veneto contro le locali Thunders ha ottenuto quel che cercava, ovvero un pari per confermarsi al secondo posto nel girone B e tenere a debita distanza le venete, uniche inseguitrici.

La cronaca – Un primo vantaggio delle ragazze di Argenis Blanco, nella prima partita, viene ribaltato immediatamente e poi, Carlotta Salis, lanciatrice partente delle Thunders firma la quarta vittoria stagionale. La Rhea si porta 1-0 con una volata di sacrificio di Giulia Marocchino. Nella parte bassa del terzo le venete pareggiano con un doppio di Francesca Casetta. Poi, al quarto, triplo dio Sofia Fabbian per il 2-1 parziale. Al quinto, momentaneo pareggio di Caronno con Melany Sheldon che batte valido, ruba e poi viene spinta a casa da Elisa Oddonini. Ma nella parte bassa del medesimo inning arrivano subito i punti che fissano il finale sul 4-2: Noemi Giacometti batte valido, Jaelin Griffin va in prima su base intenzionale, Francesca Casetta si sacrifica con un bunt e le fa avanzare e poi una valida di Giulia Zennaro e una eliminazione in diamante di Martina Sbrissa completano l’opera.

Nella seconda partita succede l’esatto contrario: le Thunders vanno in vantaggio al primo inning con i singoli di Sofia Fabbian (che ruba la seconda e va in terza con una eliminazione in diamante di Kiana Workman) e Noemi Giacometti (RBI). Caronno ribalta al terzo con in singoli consecutivi di Melany Sheldon, Elisa Oddonini e Yuruby Alicart (RBI), poi con una volata di sacrificio di Giulia Fiorentini; Chiara Ambrosi allunga al sesto; mentre la rimonta abbozzata delle Thunders al settimo, si ferma con punto segnato da Martina Sbrissa che sfrutta una valida di Sofia Gregnanin e un errore difensivo. Finale: 3-2 Rhea.

Nel girone A sabato la vittoria in trasferta dell’Inox Team Saronno a Pianoro.

Risultati 1’ giornata di ritorno serie A. Girone A Pianoro-Inox Team Saronno 1-9, 3-4; Collecchio-Mkf Bollate 5-4, 7-0, ha riposato Sestese. Classifica: Mkf Bollate 733, Inox Team Saronno 682, Pianoro 591, Collecchio 545, Sestese 400. Girone B Forlì-Old Parma 10-1, 8-4; Nuoro-Bussolengo 11-5, 7-3; Thunders Castellana-Rheavendors Caronno 4-2, 2-3. Classifica: Forlì 727, Rheavendors Caronno Pertusella 636, Thunders Castellana 417, Nuoro 318, Old Parma 333, Bussolengo 91.

(foto: Yurubi Alicart)

