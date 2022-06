Calcio 1′ cat.: nuovo preparatore per il Rovellasca 1910

x x

ROVELLASCA – “Siamo lieti di annunciare il prof Flavio Alberio con l’incarico di preparatore atletico della prima squadra, della juniores regionale e delle nostre squadre dell’agonistica” così una nota del Sc Rovellasca 1910, la cui formazione maggiore milita in Prima categoria.

Come ricordano dalla società della bass comasca, “si tratta di un sodalizio “Made in Rovellasca” in quanto il Prof. è il punto di riferimento della Atletica leggere Rovellasca 1969, facendo fiorire campioni a livello nazionale e internazionale del calibro di Micol Cattaneo e Fabrizio Schembri, nonchè con un passato importante da preparatore atletico di società di calcio professionistico del calibro di Como e Pro Patria. Questo nuovo ruolo nello staff dello Sport club Rovellasca lo porterà dalla pista durante il giorno, al nostro nuovo campo d’allenamento in sintetico la sera, per portare le sue preziose competenze al servizio dei nostri staff ed atleti”.

(foto: il prof Flavio Alberio ora al Sc Rovellasca)

