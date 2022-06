x x

SARONNO – “Quanto accaduto giovedí sera a Saronno è talmente umiliante per la nostra cittá che non sarebbe neanche meritevole di cronaca. Dopo il peggior Natale di sempre, l’amministrazione Airoldi è riuscita ad inaugurare l’apertura del giovedí sera dei negozi in uno scenario sconfortante”.

Inizia così la dura presa di posizione del capogruppo di Obiettivo Saronno in merito alle aperture del giovedì.

“In qualitá di ex presidente del distretto urbano del commercio e attivitá produttive, di ex presidente della commissione commercio e attivitá produttive, di consigliere comunale di Obiettivo Saronno, ma soprattutto di cittadino saronnese, sono indignato da quanto avvenuto.

L’appuntamento della serata in “orario aperitivo” è riuscito, come prevedibile, ad attirare non piú di 30/40 persone; l’80% delle attivitá commerciali chiuse; poche persone in giro in una cornice di rifiuti. Questa sarebbe la Saronno sconfinata ed attrattiva che l’amministrazione Airoldi ha promesso ai Cittadini durante la propria campagna elettorale?

Questa sarebbe una serata a favore del rilancio delle attivitá commerciali e produttive della nostra cittá ? Questo sarebbe il risultato del coinvolgimento delle attivitá commerciali e produttive che il sindaco e l’assessore di riferimento hanno ottenuto durante le loro visite alle attivitá stesse?

Da giovedí sera continuo ad essere subissato di telefonate da parte di cittadini e titolari di attivitá commerciali e produttive che mi comunicano la loro irritazione, il loro sconforto, il loro turbamento per questo contesto, con la richiesta che Obiettivo Saronno possa porre rimedio il prima possibile. Dopo 2 anni e mezzo di “buio”, dovuto alla situazione pandemica, Saronno e i cittadini saronnesi vogliono tornare a vivere ! Le attivitá commerciali e produttive devono tornare ad essere l’anima della nostra cittá! L’attrattivitá ed il coinvolgimento cittadino devono fare da viatico per una maggiore sicurezza e tranquillitá! Obiettivo Saronno fará di tutto affinchè questo possa avvenire. Servono lavoro, volontá, competenza, passione, autocritica, sensibilitá e soprattutto la capacitá di sapere ascoltare. Se l’amministrazione Airoldi non riesce neanche a tenere pulito il proprio salotto di casa durante le feste, viene spontaneo domandarsi di quante e di quali di queste caratteristiche possa farsi interprete.

