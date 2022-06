x x

SARONNO – “Vox Pop” è il titolo dell’appuntamento estivo previsto alle 21 di domenica 26 giugno nel giardino di Villa Gianetti, in via Roma 20.

Ad esserne protagonista è il coro Hebel, che porterà la musica di un coro tutto al femminile in un programma originale, che raccoglie grandi successi internazionali.

“Gli eventi di Saronno estate 2022 – ricorda l’Amministrazione comunale con un post su Facebook – sono tutti a ingresso libero dalle 21 nel giardino di Villa Gianetti. Concerti, presentazione di libri, letture teatralizzate e progetti giovanili, un festival di Birre artigianali e un Musical per finire. Altri appuntamenti sono previsti nel cortile di Casa Morandi con il Cinema Sotto Le Stelle – Arena Casa Morandi, laboratori artistici per bambini e una mostra in Sala Nevera dedicata al prestigioso architetto Enrico Marini.”

(foto d’archivio)

