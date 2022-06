x x

SARONNO – Un grande successo di pubblico con un programma decisamente insolito per il Coro Hebel che ieri sera, domenica 26 giugno, si è esibito nel giardino di Villa Gianetti nell’ambito dell’iniziativa Saronnestate 2022 organizato dall’Amministrazione comunale.

Alle 21 le 200 sedie preparate nella villa di rappresentanza erano già tutto gremite con oltre un centinaio di persone che hanno seguito l’evento in piedi conquistate da un riuscito mix di canzoni conosciute con arrangiamenti insoliti e originali. Le ragazze hanno suonato anche con i bicchieri e con un battimani in controtempo.

Insomma un vero successo per il concerto “Vox Pop” diretto da Giuseppe Califano e Matteo Giammò beat box.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn